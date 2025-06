Assalto notturno al Postamat di Bisaccia | banditi in fuga area sotto sequestro

Notte di tensione a Bisaccia, dove un audace assalto al Postamat ha scosso la tranquillità del paese. Il colpo, messo a segno da un gruppo di banditi esperti e ora in fuga, ha lasciato la comunità sotto shock. Le autorità hanno immediatamente sequestrato l’area per le indagini, mentre si cercano di ricostruire le dinamiche di questo inquietante episodio, che potrebbe rivelare una più vasta rete criminale.

Nella notte, un gruppo di malviventi ha messo a segno un assalto ai danni del Postamat situato nel comune di Bisaccia, in provincia di Avellino. Le dinamiche del colpo, avvenuto con modalità ancora in fase di accertamento, fanno ipotizzare l’azione di soggetti con esperienza pregressa in reati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Assalto notturno al Postamat di Bisaccia: banditi in fuga, area sotto sequestro

In questa notizia si parla di: assalto - postamat - bisaccia - notturno

“Un boato nella notte”: assalto al Postamat a Pieve Fissiraga. Ladri in fuga (lasciando a terra 2mila euro in banconote) - Nella notte tra venerdì e sabato a Pieve Fissiraga, un violento boato ha sconvolto il paese: un assalto al Postamat di Via Pavesi, con esplosione e furto di circa 2.

Assalto notturno al Postamat di Bisaccia: banditi in fuga, area sotto sequestro; Boato nella notte a Bisaccia: esplode postamat, malviventi in fuga.

Assalto notturno al Postamat. Lo sportello resiste, il colpo fallisce - Nella notte tra domenica e lunedì era stato tentato un altro assalto al Postamat di via Mirabello a Pavia. Scrive ilgiorno.it