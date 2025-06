Assago città modello contro bullismo e cyberbullismo | al via la campagna nazionale con Assago nel Cuore

Assago si mette in prima linea contro il bullismo e il cyberbullismo, lanciando una potente campagna nazionale con il cuore nel territorio. La comunità si mobilita per sensibilizzare, educare e promuovere un cambiamento reale, partendo dall'importante iniziativa nella Sala Castello del Centro Civico. Con incontri e dibattiti coinvolgenti, Assago dimostra che la lotta contro ogni forma di violenza tra i giovani è possibile, facendo della solidarietà il suo principale alleato.

Assago si mobilita contro ogni forma di violenza tra i giovani, diventando apripista di una campagna nazionale di sensibilizzazione contro bullismo, cyberbullismo e discriminazione sociale. Nella Sala Castello del Centro Civico, il primo incontro – dal titolo “Bullismo. Quando cadono le maschere al di lĂ del muro del silenzio”  – ha visto una grande partecipazione della cittadinanza ed è stato organizzato dall’associazione culturale Idee in Movimento  e dal gruppo Assago nel Cuore. A moderare, la consigliera comunale Roberta Vieri. Gli ospiti e il dibattito. Hanno contribuito alla riflessione: Viviana Tramontana, psicologa e formatrice. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Assago cittĂ modello contro bullismo e cyberbullismo: al via la campagna nazionale con “Assago nel Cuore”

In questa notizia si parla di: assago - bullismo - cyberbullismo - nazionale

Assago cittĂ modello per l'impegno nella lotta al bullismo e al cyberbullismo con "Assago nel Cuore" - Assago si distingue ancora una volta come centro di sensibilizzazione e impegno contro il bullismo e il cyberbullismo, con il progetto "ASSAGO CITT224".

Assago città modello per l'impegno nella lotta al bullismo e al cyberbullismo con Assago nel Cuore; Il bullismo è come la mafia: ad Assago un'iniziativa per combatterlo; Assago città modello per l'impegno nella lotta al bullismo, al cyberbullismo con Assago nel Cuore.

Assago città modello contro bullismo e cyberbullismo: al via la campagna nazionale con “Assago nel Cuore” - Assago si mobilita contro ogni forma di violenza tra i giovani, diventando apripista di una campagna nazionale di sensibilizzazione contro bullismo, ... Da zon.it

Assago città modello per l’impegno nella lotta al bullismo, al cyberbullismo con “Assago nel Cuore” - Quando cadono le maschere al di là del muro del silenzio" è partita la campagna nazionale contro ogni forma di violenza ... Riporta sciscianonotizie.it