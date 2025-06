Aspettando il solstizio nella Chiesa dell’Assunta di Castellaneta

Aspettando il solstizio nella suggestiva chiesa dell’Assunta di Castellaneta, si respira un’atmosfera avvolgente di magia e tradizione. Durante il giorno più lungo dell’anno, il sole danza attraverso il rosone romanico, creando giochi di luce che illuminano l’abside al culmine del suo cammino celestiale. Un momento unico, ricco di storie antiche e leggende affascinanti, che invita ogni visitatore a scoprire i segreti custoditi da questa meraviglia architettonica.

Castellaneta. Come sempre accade nel giorno più lungo dell’anno (il giorno che segna il solstizio d’estate) nella Chiesa dell’Assunta di Castellaneta succede qualcosa di magico: la luce del sole penetra dal rosone romanico e si posiziona, dopo un lento cammino, al centro dell’abside, allo zenith dell’arco trionfale: non è un caso, forse, che secondo la leggenda, la chiesa stessa sia stata edificata come ex voto da un capitano di mare che, durante una furiosa tempesta, riuscì a trovare la via della salvezza dopo essersi affidato ad una luce miracolosa simile ad un faro, che proveniva proprio dalla Chiesa rupestre di Santa Maria (allora) del Pesco. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it