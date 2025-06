Asllani Inter addio o permanenza? Ecco la decisione Marotta è sicuro 

L'Inter si prepara a fare chiarezza sul futuro di Kristjan Asllani: addio o permanenza? Con l'allenatore Chivu pronto a rivoluzionare il ruolo di regista, la decisione del club, condivisa da Beppe Marotta, potrebbe cambiare le sorti del centrocampista. La strategia nerazzurra si evolve, e il suo destino è al centro di un dibattito che potrebbe segnare una svolta importante per la squadra. La risposta definitiva è ormai alle porte.

Asllani Inter, addio o permanenza per il centrocampista? Ecco arrivare la decisione del club, Beppe Marotta è sicuro della scelta. Tra i possibili cambiamenti dell’ Inter di Chivu, uno dei piĂą interessanti potrebbe riguardare il futuro di Kristjan Asllani. Il nuovo allenatore avrebbe in mente un’interpretazione diversa del ruolo di regista rispetto a quanto visto con Inzaghi, e questo potrebbe influenzare le scelte in cabina di regia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Chivu prediligerebbe un centrocampista piĂą statico e ordinato, meno mobile ma piĂą preciso nella gestione del pallone. Un’identitĂ tattica che potrebbe non favorire Asllani, finora utilizzato spesso come alternativa senza mai trovare vera continuitĂ . 🔗 Leggi su Internews24.com