Asd Spezia Women trionfa in Coppa Italia Serie C femminile contro Frosinone

aspettative, dimostrando cuore, grinta e un talento straordinario. La vittoria dell'ASD Spezia Women in Coppa Italia Serie C femminile rappresenta un trionfo che resterà nella storia del club e nel cuore di tutti i suoi tifosi. Una conquista che conferma il valore di una squadra determinata a scrivere pagine indimenticabili del calcio femminile italiano.

Gioia incontenibile per l'Asd Spezia Women che nella splendida cornice dello stadio "Francesca Gianni", campo sportivo della Lodigiani, e davanti al pubblico delle grandi occasioni ha alzato al cielo la Coppa Italia di Serie C femminile dopo una lunga battaglia contro il Frosinone. Non sono bastati 45 minuti, più due tempi supplementari, per decidere l'esito di una sfida dalla posta in palio importantissima. Le aquilotte sono andate oltre le difficoltà, dovute al caldo insostenibile che ha fatto registrare oltre 37° gradi e alla qualità delle avversarie, date probabilmente come favorite alla vigilia, e hanno coronato una stagione meravigliosa, conquistando uno storico trofeo.

