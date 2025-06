Asd Follonica Senzuno | cinque nuovi acquisti per il campionato di Terza Categoria

L’ASD Follonica Senzuno si prepara ad affrontare la nuova stagione di Terza Categoria con entusiasmo e determinazione, forte di cinque rinforzi di qualità. Dopo il passaggio alla FIGC e la nascita della nuova società, il club punta a fare bene e a regalare grandi soddisfazioni ai propri tifosi. Tra i nuovi acquisti spiccano nomi come Tommaso Pazzagli e Nicolò Mangini, pronti a lasciare il segno sul campo e a scrivere un entusiasmante capitolo della storia rossoblù.

Dopo la nascita della nuova società, o meglio il passaggio alla Figc, iniziano ad arrivare i nuovi innesti. L’ Asd Follonica Senzuno ha ufficializzato cinque acquisti in vista del campionato di Terza Categoria. Alla corte di mister Simone Santini ci saranno Tommaso Pazzagli, classe 1998, portiere proveniente dal Ribolla; Nicolò Mangini, classe 1996, terzino anch’egli proveniente dal Ribolla; Edoardo Stefanini, classe 1994, centrocampista centrale proveniente dall’Alta Maremma; Alessandro Petrone, classe 2000, trequartista proveniente dal Campiglia; Federico Sonnini, difensore centrale classe 1998. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Asd Follonica Senzuno: cinque nuovi acquisti per il campionato di Terza Categoria

