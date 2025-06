Ascolti tv | vince la Notte nel cuore male Makari e Mondiale per club

Nella serata del 15 giugno, gli ascolti televisivi hanno premiato la coinvolgente serie turca "La notte nel cuore", lasciando indietro le repliche di "Makari" e il match del PSG contro l'Atletico Madrid. Un risultato che sottolinea come i gusti degli italiani si orientino sempre più verso storie avvincenti e produzioni internazionali, mentre il calcio mondiale fatica a conquistare il pubblico. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa sfida televisiva.

