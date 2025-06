Ascolti TV | Domenica 15 Giugno 2025 Vince La Notte nel Cuore 14.9% il Mondiale per Club al 10.4%

Domenica sera all'insegna dell'intrattenimento e dello sport, con programmi che hanno coinvolto milioni di italiani. La sfida tra le emittenti si fa sempre più avvincente, e i dati d’ascolto dimostrano come le preferenze del pubblico siano variegate e appassionate. Tra replica mozzafiato e incontri mondiali, la serata si conclude con un dato che promette emozioni ancora più intense: ecco come si sono scelti i protagonisti dell’ultima notte di programmazione.

Nella serata di ieri, domenica 15 giugno 2025, su Rai1 la replica di Mà kari 3 ha interessato 1.632.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore  ha conquistato 1.878.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 La Casa dei Misteri intrattiene 533.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 la partita del Mondiale per Club – PSG-Atletico Madrid  incolla davanti al video 1.625.000 spettatori con il 10.4%. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Report  segna 1.352.000 spettatori pari all’8.8%. Su Rete4 Zona Bianca  totalizza un a.m. di 863.000 spettatori (7. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 15 Giugno 2025. Vince La Notte nel Cuore (14.9%), il Mondiale per Club al 10.4%

