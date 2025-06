ascolti tv del 15 giugno chi ha vinto tra makari 3 e la notte del cuore

L'ultima domenica di primavera si rinnova con un duello tra fiction e intrattenimento: tra le repliche di sempre, il pubblico premia la compelling narrazione di "Makari 3" su Rai1, mentre "La notte del cuore" su Canale5 conquista in prima serata. Chi ha vinto tra queste due offerte? Scopriamo insieme i risultati degli ascolti TV del 15 giugno, che riflettono le scelte dei telespettatori in questa stagione di transizione.

Ultima domenica di primavera per la programmazione tv, il cui presidio è ormai affidato quasi completamente alle repliche. Si fa eccezione solo per La notte del cuore, che va in onda in prima serata su Canale5, mentre Rai1 si affida alla seconda visione di Makari 3 con Claudio Gioè. I risultati degli ascolti tv si pesano quindi sulle preferenze del pubblico, che in un certo senso continua a favorire la fiction di Rai1. Sarabanda Celebrity non è invece andato in onda su Italia1 per favorire la partita tra Paris Saint-Germain, fresco di vittoria della Champions League, e l’ Atletico Madrid. Su Retequattro, è invece stata trasmessa una nuova puntata di Zona Bianca con Giuseppe Brindis i. 🔗 Leggi su Dilei.it