Ascolti TV 16 giugno 2025

Scopriamo insieme come le principali reti italiane hanno conquistato il pubblico nella prima serata di lunedì 16 giugno 2025. Dai numeri ufficiali Auditel emergono tendenze, successi e sorprese che riflettono l’andamento della televisione italiana in questa calda estate. Pronti a immergervi nei dati più dettagliati? Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli ascolti TV di questa serata indimenticabile.

– Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di lunedì 16 giugno 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. Indice. Ascolti TV prima serata – Lunedì 16 giugno 2025. Analisi della serata. Dati Auditel Ascolti TV del 16 giugno 2025. Ascolti TV prima serata – Lunedì 16 giugno 2025. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Lunedì 16 giugno: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Un amore a 5 stelle Rai 2 La Casa dei Misteri Rai 3 Filorosso Rete 4 QUARTA REPUBBLICA Canale 5 L’ISOLA DEI FAMOSI Italia 1 FIFA CLUB WORLD CUP 2025 – CHELSEA – LOS ANGELES (Live) LA7 100 minuti – Milano siamo noi TV8 In&Out Niente Di Serio NOVE Cash or Trash – La notte dei tesori Leggi anche: Le Migliori Serie TV Netflix da Vedere nel 2025 In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Analisi della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 16 giugno 2025

In questa notizia si parla di: giugno - ascolti - dati - auditel

Ascolti TV 1 giugno 2025 - Gli ascolti TV del 1 giugno 2025 rivelano un'italia sempre più affascinata da storie originali e talenti emergenti.

Gli ascolti tv di venerdì 13 giugno, tutti i dati Auditel. Chi ha vinto tra Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu, in onda su Rai 1, e la soap Tradimento trasmessa su Canale 5. Vai su Facebook

Ascolti TV mercoledì 11 giugno 2025, Isola dei Famosi: ecco i dati auditel della prima serata https://gay.it/ascolti-tv-11-giugno-2025-isola-dei-famosi… #Canale5 #IsolaDeiFamosi #Mediaset Vai su X

Ascolti tv domenica 15 giugno: chi ha vinto tra Makari 3 e La notte nel cuore; Ascolti tv ieri domenica 15 giugno chi ha vinto tra Makari, La Notte del Cuore, Report e Mondiale per Club; Ascolti tv ieri (15 giugno): Ranucci non sfonda con Report, Pino Insegno domina, flop inatteso per De Martino.

Ascolti tv: Makari, La notte nel cuore | Dati Auditel, domenica 15 giugno 20250 - Ascolti tv di domenica 15 giugno 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Lo riporta superguidatv.it

Ascolti tv ieri domenica 15 giugno chi ha vinto tra Makari, La Notte del Cuore, Report e Mondiale per Club - La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 15 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Riporta informazione.it