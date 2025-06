ASCOLTI TV 15 GIUGNO 2025 | LA NOTTE NEL CUORE LE REPLICHE DI MAKARI REPORT IL MONDIALE PER CLUB

Scopri come gli ascolti tv di domenica 15 giugno 2025 hanno catturato l’attenzione degli italiani, tra emozionanti repliche di "La notte nel cuore", il grande calcio con PSG-Atletico Madrid, e l’adrenalina della Formula 1 in differita. Una giornata ricca di eventi che ha saputo intrattenere diversi pubblici, grazie a programmi di approfondimento, sport e intrattenimento. Ecco i dettagli sui numeri e le tendenze di ieri, per capire cosa ha conquistato gli spettatori.

ASCOLTI TV 15 GIUGNO 2025 • Domenica •. Gli ascolti tv di domenica 15 giugno 2025 con due eventi sportivi: il match PSG-Atletico Madrid e la Formula 1 in differita. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Linea Blu – x Tg1 – x Uno Mattina Weekly – x Check Up – x A Sua Immagine – x Santa Messa per il Giubileo dello Sport – x A Sua Immagine – x Linea Verde Estate – x + x Tg1 – x Domenica In: Il Meglio – x Da Noi. A Ruota Libera (R) – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Affari Tuoi – x Màkari 3 – x TC – x G – x O – x Màkari 3 – x Speciale Tg1 – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x I Grandi Misteri della Bibbia – x Santa Messa – x Le Storie di Melaverde – x + x Melaverde – x Tg5 – x L’Arca di Noè – x Beautiful + The Family – x + x Tradimento – x Verissimo: Le Storie – x + x Il Weekend di Caduta Libera – x Il Weekend di Caduta Libera – x Tg5 – x Paperissima Sprint Estate – x La Notte nel Cuore – x TC – x G – x O – x La Notte nel Cuore – x L’Isola dei Famosi + Tg5 – x + x DOMENICA IN DIVENTA UN GRANDE VARIETÀ ALL’INSEGNA DEL TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI Tg2 Mizar – x Radio2 Social Club: Il Meglio – x Weekend Fuoriporta – x Tg2 Speciale – x Tg Sport – x Un’Estate a Creta – x Tg2 – x Tg2 Motori – x Musica Mia – x Bellissima Italia – x I Misteri di Hannah Swensen – x Squadra Speciale Stoccarda – x Tg Sport – non in onda Tg2 Dossier – non in onda Europei di Scherma – x Tg2 – x La Casa dei Misteri – x La Casa dei Misteri – x La Domenica Sportiva Estate – x + x Al Ahly-Inter Miami (02:00) – x The Middle – x + x The Big Bang Theory – x + x Due Uomini e 12 – x + x + x Drive Up – x Studio Aperto – x Sport Mediaset – x + x Mondiale per Club Show – x E-Planet – x I Simpson – x Person of Interest – x + x Sport Mediaset Sera – x Studio Aperto – x Studio Aperto MAG – x C. 🔗 Leggi su Bubinoblog