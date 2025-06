ASCOLTI TV 15 GIUGNO 2025 | LA NOTTE NEL CUORE 14,9% LE REPLICHE DI MAKARI 11,4% IL MONDIALE PER CLUB 10,4% REPORT 8,8%

Domenica 15 giugno 2025 ha regalato agli italiani uno spettacolo televisivo ricco di emozioni e grandi eventi. Tra i protagonisti, la notte de "La Notte nel Cuore" e le repliche di "Makari" hanno conquistato il pubblico, mentre i grandi match come PSG-Atletico Madrid e la Formula 1 in differita hanno fatto sintonizzare milioni di appassionati. Ecco un'analisi dettagliata degli ascolti televisivi di una giornata tutto sommato indimenticabile.

ASCOLTI TV 15 GIUGNO 2025 β€’ Domenica β€’. Gli ascolti tv di domenica 15 giugno 2025 con due eventi sportivi: il match PSG-Atletico Madrid e la Formula 1 in differita. Ecco i dati di ieri. Β Gruppi R A I 24H – 2506 33.77 PT – 5346 33.40 M E D I A S E T 24H – 2754 37.11 PT – 5966 37.28 Linea Blu – 502 15.20 Tg1 – 891 20.90 Uno Mattina Weekly – 818 17.70 Check Up – 750 15.20 A Sua Immagine: Viaggio nel Giubielo – 745 14.80 Santa Messa per il Giubileo dello Sport – 1345 22.30 A Sua Immagine – 1791 22.44 Linea Verde Estate – 2183 23.63 + 2724 24.94 Tg1 + Libri – 3651 29.60 + 3225 27.10 Domenica In: Il Meglio – 1242 12. 🔗 Leggi su Bubinoblog