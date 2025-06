Ascoli Piceno in fiamme un camion sulla A14

Lunedì pomeriggio, un incendio ha scosso l'autostrada A14 vicino Ascoli Piceno, coinvolgendo un camion in transito. Le fiamme avvolgenti hanno minacciato la sicurezza e causato disagi, ma grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto, il rogo è stato domato prima che si propagasse al rimorchio. Un episodio che sottolinea quanto sia fondamentale la rapidità di intervento in situazioni di emergenza.

Lunedì pomeriggio, poco prima delle 14, i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto ( Ascoli Piceno ) sono intervenuti in A14, appena fuori dalla galleria Monte Renzo, in direzione sud, per l’incendio di un camion. La parte anteriore era completamente avvolta dalle fiamme ed è stata spenta con liquido schiumogeno evitando che si potesse propagare anche al rimorchio. A fuoco anche le sterpaglie a margine della carreggiata, necessario l’arrivo di altri operatori dalla centrale di Ascoli Piceno che hanno provveduto allo spegnimento prima che arrivasse ai manufatti agricoli presenti in zona. A margine dell’incendio, prima della galleria, coinvolto anche un furgone che è finito contro il new jersey sulla sinistra della corsia di sorpasso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ascoli Piceno, in fiamme un camion sulla A14

