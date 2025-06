Ascoli Calcio | Passaggio di proprietà a Bernardino Passeri e Distretti Ecologici

testimone di un’epoca, l’Ascoli si appresta a scrivere un nuovo capitolo. La recente intesa tra le parti apre le porte a un futuro ricco di possibilità, con Bernardino Passeri e i distretti ecologici pronti a portare una ventata di innovazione e sostenibilità. Questa transizione rappresenta un momento cruciale per il club, che si prepara a affrontare il prossimo campionato di Serie C con rinnovato entusiasmo e una visione proiettata verso il domani.

L’Ascoli apre la settimana che potrebbe rivestire una certa importanza nel tracciare il passaggio tra l’attuale proprietà e i nuovi acquirenti. Proprio recentemente le parti erano riuscite a trovare l’intesa volta a favorire la fumata bianca per consentire la cessione delle quote azionarie. Lo storico club di corso Vittorio Emanuele si prepara così ad affrontare il prossimo campionato di serie C sotto una nuova guida. Pronta a lasciare la famiglia Pulcinelli con la propria holding Ferinvest Srl che ha contraddistinto questi 7 ultimi anni della società bianconera. Ad afferrare il timone tra le mani invece sarà Bernardino Passeri e suo figlio Andrea che lo affiancherà nello sviluppo del progetto tecnico pensato assieme ai propri collaboratori di fiducia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it