As Roma al via la campagna abbonamenti 25-26 | prezzi formule e date

Se sei un vero tifoso giallorosso, questa è la tua occasione per vivere un'altra stagione di emozioni. La campagna abbonamenti 25-26 dell’AS Roma è ufficialmente partita, con lo slogan “Core de ‘sta città” che celebra l’amore per i colori della città eterna. Scopri prezzi, formule e date per non perdere nemmeno un minuto di questa avventura. E adesso, scopriamo insieme come assicurarti il tuo posto in Curva o in tribuna!

Ha preso il via oggi, venerdì 16 giugno 2025, la campagna abbonamenti per la stagione 2025-26 dell’As Roma. ‘ Core de ‘sta città ‘ è lo slogan scelto dalla società capitolina, “ un canto d’amore per i colori giallorossi, una promessa di fedeltà e un vero e proprio inno alla gioia di tifare Roma, sempre e comunque”. La campagna sarà strutturata in quattro fasi e ci sono diversi tipi di abbonamento. Ecco tutte le informazioni utili per abbonarsi e vedere allo stadio la squadra guidata da Gian Piero Gasperini. ? Core de ‘sta città??? È partita la vendita degli abbonamenti 2526! Tutti i dettagli? https:t. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - As Roma, al via la campagna abbonamenti 25-26: prezzi, formule e date

In questa notizia si parla di: roma - campagna - abbonamenti - prezzi

Benvenuti a Roma sud: dove la campagna elettorale corre sui binari - Benvenuti a Roma Sud, dove la campagna elettorale si intreccia con la realtà dei trasporti. Nei primi giorni di maggio, la città ha fatto fronte a un tragico evento: un uomo travolto e ucciso da un convoglio, un incidente che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e l'efficienza del servizio ferroviario nella zona.

#Roma, da lunedì al via la campagna abbonamenti: prezzi e fasi di vendita con la possibilità di scegliere fra tre tipologie diverse Vai su X

? Da domani 16 giugno parte la campagna abbonamenti della Roma Vai su Facebook

As Roma, al via la campagna abbonamenti 25-26: prezzi, formule e date - LaPresse; “Core de' sta città”: l’AS Roma lancia la campagna abbonamenti 2025/2026; Abbonamenti Roma: rinnovi, vendita libera, prezzi e settori, tutto quello che c'è da sapere.

As Roma, al via la campagna abbonamenti 25-26: prezzi, formule e date - Ha preso il via oggi, venerdì 16 giugno 2025, la campagna abbonamenti per la stagione 2025- Secondo lapresse.it

Roma, inizia la campagna abbonamenti: sito già in tilt, oltre 7mila tifosi in coda. Prezzi e come rinnovarlo - I tifosi dalle ore 12 del 16 giugno hano potuto rinnovare la propria tessera: file virtuali di oltre un’ora ... Da msn.com