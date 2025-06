Aryna Sabalenka ha sperimentato un nuovo modo di allenarsi | ha utilizzato un cellulare

Aryna Sabalenka, la regina del tennis mondiale, sorprende ancora: questa volta, con un inedito metodo di allenamento che coinvolge il suo smartphone. Mentre si avvicina al torneo WTA di Berlino, la campionessa bielorussa affronta non solo le sfide sul campo, ma anche le emozioni lasciate dalla finale di Roland Garros persa contro Gauff. Quali segreti si nascondono dietro questa rinascita? Continua a leggere.

La tennista bielorussa si prepara al torneo Wta di Berlino, resta la numero uno al mondo ma la sconfitta in finale al Roland Garros contro Gauff resta un nervo scoperto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

