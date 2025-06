Artistic International Series 2025 | trionfo italiano nella Coppa del Mondo di pattinaggio a rotelle

L’Artistic International Series 2025 a Reggio Emilia si è conclusa con un trionfo tutto italiano, lasciando il pubblico emozionato e orgoglioso delle imprese dei nostri atleti. Dopo una settimana intensa di sfide mozzafiato al PalaBigi, la cerimonia di chiusura ha celebrato performance straordinarie e un successo che rafforza la posizione dell’Italia nello scenario mondiale del pattinaggio artistico. Noah Cavallini, dopo...

Si sono chiusi ieri al PalaBigi, dopo oltre una settimana di gare, le Artistic International Series 2025, World Cup 2025, la Coppa del Mondo di pattinaggio a rotelle. In serata si è svolta la cerimonia di chiusura, con grande entusiasmo. Del resto, a parte le gare internazionali di Show and Precision organizzate dallo Skating Albinea, mai atleti di questo calibro e in così gran numero avevano pattinato sulle piste reggiane. Noah Cavallini, dopo il quinto posto individuale nel libero, si è ripresentato nella Coppia Artistico Junior con la bolognese Ludovica Pari e le cose sono andate ancor meglio.