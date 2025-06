Art Basel Elena Filipovic racconta il futuro dell' arte | Dobbiamo smettere di trattare l' inclusione come una check-list e iniziare a vederla come un cambiamento strutturale

In un mondo in continua evoluzione, Elena Filipovic, direttrice del Kunstmuseum Basel, ci invita a ripensare il ruolo dei musei e l'inclusione come forza di trasformazione profonda, non solo come mero adempimento. In occasione di Art Basel, ci offre una prospettiva futuristica sull’arte, tra sfide e opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, radicata in secoli di memoria e prontamente proiettata verso il domani. Una conversazione imperdibile sul futuro che ci attende.

