Arrivederci tristezza | clip esclusiva del film con Nino Frassica e Alessio Vassallo al cinema dal 19 giugno

Preparatevi a ridere e riflettere con "Arrivederci tristezza", la commedia di Giovanni Virgilio che affronta con dolce amarezza la fine di un amore. Con protagonisti irresistibili come Nino Frassica, Alessio Vassallo e Selene Caramazza, il film promette emozioni autentiche e momenti indimenticabili. Dopo l'anteprima al Taormina Film Festival, il countdown è iniziato: dal 19 giugno in sala, lasciatevi catturare da questa irresistibile storia che vi farà sorridere e pensare. Non perdete questa esclusiva!

La fine di una relazione al centro della commedia amara di Giovanni Virgilio con Alessio Vassallo, Nino Frassica e Selene Caramazza, al cinema dal 19 giugno. Dopo l'anteprima al Taormina Film Festival, prevista per il 14 giugno, si avvicina il momento dell'arrivo al cinema di Arrivederci tristezza, commedia di Giovanni Virgilio interpretata dalla star Nino Frassica. Una clip esclusiva del film, al cinema dal 19 giugno distribuito da RS Productions in collaborazione con Mirari Vos, ci racconta qualcosa in più del personaggio di Frassica, uno psicoterapeuta impegnato nella presentazione di un suo libro.

