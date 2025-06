Arrivano le inserzioni su WhatsApp Per ora solo fra gli Stati e i canali suggeriti

Preparatevi a una nuova era di comunicazione con le inserzioni su WhatsApp! Per ora, queste promozioni saranno visibili solo tra gli Stati e i canali suggeriti, durando al massimo 24 ore. Questa innovativa funzione amplia le opportunità di visibilità , rendendo ogni messaggio un’occasione unica. Scopri come sfruttare al meglio questa novità e portare il tuo business al prossimo livello!

Gli Stati delle aziende, così come tutti gli altri, dureranno al massimo 24 ore. I canali promossi saranno inclusi nel consueto elenco di canali suggeriti. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Arrivano le inserzioni su WhatsApp. Per ora solo fra gli Stati e i canali suggeriti

