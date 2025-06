Arriva ' Trump Mobile' produrrà cellulari negli Usa

Sei pronto a scoprire una novità che unisce politica e tecnologia? Arriva Trump Mobile, il nuovo servizio di rete e produzione di cellulari negli Stati Uniti targato Trump Organization. Con l’obiettivo di conquistare i consumatori conservatori e offrire un’alternativa ai giganti delle telecomunicazioni, questa iniziativa promette di rivoluzionare il settore. Un’idea audace che potrebbe cambiare le regole del gioco e rafforzare il legame tra brand e identità nazionale.

Arriva 'Trump Mobile', il servizio di rete mobile della famiglia Trump che include anche la produzione di cellulari negli Stati Uniti. L'annuncio è arrivato dalla Trump Organization e segnala il suo tentativo di corteggiare i consumatori conservatori con un servizio wireless che si pone come alternativa ai principali fornitori di telecomunicazioni.

