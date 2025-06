Arriva la pubblicità su Whatsapp | come funzionerà

Se pensavi che WhatsApp fosse un’isola felice lontana dalla pubblicità, preparati a cambiare idea. Meta ha annunciato l’arrivo di nuove strategie per monetizzare la piattaforma, introducendo tre innovative modalità pubblicitarie. Ma come funzioneranno? E soprattutto, parleranno davvero di tutela dei dati? Scopriamo insieme le novità e cosa ci aspetta nel futuro di WhatsApp.

Meta ha trovato un modo, anzi tre, per monetizzare la piattaforma: le rassicurazioni sui dati

WhatsApp, arriva la pubblicità (ma non nelle chat) - WhatsApp, l’app di messaggistica più amata, si prepara a cambiare volto: niente pubblicità nelle chat, ma nuove opportunità di monetizzazione attraverso tre innovative funzioni integrate nella scheda “Aggiornamenti”.

