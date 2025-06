Arriva la pubblicità su WhatsApp | come funziona e cosa cambia

WhatsApp si prepara a rivoluzionare il modo di comunicare, introducendo la pubblicità direttamente nell'app. Per la prima volta dalla sua nascita, il servizio più amato sarà arricchito da annunci commerciali nella sezione “Aggiornamenti”. Ma cosa cambierà per gli utenti e le aziende? Scopriamo insieme come questa novità trasformerà il nostro modo di interagire e quali opportunità si apriranno...

WhatsApp cambia volto. Per la prima volta dal suo lancio, l'app di messaggistica più usata al mondo apre ufficialmente all'introduzione della pubblicità. Meta, la società proprietaria del servizio, ha annunciato l'arrivo di annunci commerciali nella sezione "Aggiornamenti", che include sia lo Stato degli utenti sia i Canali, introdotti di recente come spazi di comunicazione creati da aziende, personalità e media. Non è ancora chiaro quando inizieremo a vedere i messaggi pubblicitari nella app nata nel 2009 da Jan Koum e Brian Acton con l'intento di dare agli utenti una piattaforma semplice e efficace per i messaggi veloci e senza pubblicità.

WhatsApp, arriva la pubblicità (ma non nelle chat) - WhatsApp, l’app di messaggistica più amata, si prepara a cambiare volto: niente pubblicità nelle chat, ma nuove opportunità di monetizzazione attraverso tre innovative funzioni integrate nella scheda “Aggiornamenti”.

