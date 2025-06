Arriva a Torino in mostra a Camera con 170 fotografie Alfred Eisenstaedt a cura di Monica Poggi Una vera e propria retrospettiva dalle prime fotografie della Germania degli anni ’30 il Giappone post nucleare e i molti reportage prima e dopo la Seconda Guerra mondialeUna vita lunga un secolo non solo la celebre istantanea del bacio tra il marinaio e l' infermiera a Times square

Arriva a Torino una mostra straordinaria dedicata ad Alfred Eisenstaedt, maestro della fotografia istantanea. Con 170 scatti, questa retrospettiva ripercorre un secolo di storie vissute attraverso l’obiettivo di Eisenstaedt, dai primi momenti in Germania agli eventi cruciali del Giappone post-nucleare e oltre. Tra immagini iconiche e reportage intensi, sarà un viaggio emozionante tra passato e presente, celebrando la potenza della memoria visiva. Non perderti questa occasione unica per scoprire un maestro della fotografia.

14 agosto del 1945, il Presidente degli Stati Uniti Harry S. Truman dichiara la vittoria sul Giappone, è la fine della guerra. Esplode la gioia, i ragazzi tornati dal fronte non dovranno ripartire. Le strade si riempiono di euforia, l'entusiasmo impregna l'aria. D'ora in poi questa giornata verrà chiamata V-J Day. Quel giorno a Times square tra migliaia di persone c'è anche il fotografo Alfred Eisenstaedt, è uno di razza, per questo non si lascia scappare l'istante in cui un marinaio bacia un'infermiera in mezzo a una folla festante. La fotografia diventerà un'icona immortale col titolo di V-J Day a Times square. Arriva a Torino in mostra a Camera con 170 fotografie, Alfred Eisenstaedt, a cura di Monica Poggi. Una vera e propria retrospettiva dalle prime fotografie della Germania degli anni '30, il Giappone post nucleare e i molti reportage prima e dopo la Seconda Guerra mondiale.Una vita lunga un secolo, non solo la celebre istantanea del bacio tra il marinaio e l'infermiera a Times square.

