Arriva a Forlì il Cau | un' alternativa al pronto soccorso per le urgenze non gravi Come funziona

Oggi, lunedì, si è inaugurato a Forlì il nuovo Cau (Centro di assistenza e urgenza), un'innovativa alternativa al pronto soccorso dedicata alle emergenze non gravi. Con questa struttura, si mira a ridurre del 10-15% i codici più lievi (bianco e verde) in pronto soccorso, migliorando l’efficienza e i tempi di attesa per chi ha bisogno di cure più urgenti. Scopri come funziona e come può migliorare la gestione delle emergenze nella tua città.

L'obiettivo è scaricare del 10-15% i codici più lievi (bianco e verde) al pronto soccorso. Anche a Forlì, dopo tutte le altre città della Romagna, debutta il Cau (Centro di assistenza e urgenza), posizionato nei pressi del pronto soccorso, nel retro del padiglione Allende. Oggi, lunedì, si è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Arriva a Forlì il Cau: un'alternativa al pronto soccorso per le urgenze non gravi. Come funziona

In questa notizia si parla di: pronto - soccorso - forlì - arriva

Consulenza ambulatoriale pediatrica nel Pronto soccorso: quasi 10mila accessi in un anno - Nel 2024, il Servizio di Consulenza ambulatoriale pediatrica (Scap) ha registrato quasi 10.000 accessi nei pronto soccorso di Brindisi e Francavilla Fontana.

Due infermiere sospese a Lavagna (Genova): tracce di ansiolitici nei pazienti: Le indagini si concentrano su possibili somministrazioni illecite di farmaci sedativi ai pazienti del pronto soccorso. Le due infermiere dell’ospedale di Lavagna (Genova), già riprese Vai su Facebook

Arriva a Forlì il Cau: un'alternativa al pronto soccorso per le urgenze non gravi. Come funziona; Inaugurata la Stanza dell'accoglienza nel Pronto Soccorso dell'Ospedale “Morgagni- Pierantoni” di Forlì; 2025 – Primo soccorso Rischio A e B/C FORLI’.