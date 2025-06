Arrestato Vance Luther Boelter il presunto killer della deputata Melissa Hortman e di suo marito Mark

Un colpo di scena scuote il Minnesota: Vance Luther Boelter, 57 anni, è stato arrestato in relazione all'oscura sparatoria che ha scosso la comunità, lasciando dietro di sé tragedie e interrogativi. L'incidente ha coinvolto figure di spicco come l'ex presidente democratica Melissa Hortman e il senatore John Hoffman, aprendo una pagina drammatica nella cronaca locale. Ma cosa si cela dietro questa vicenda? Continua a leggere.

Vance Luther Boelter, 57 anni, è stato fermato nella serata di domenica 15 giugno vicino alla sua abitazione. È accusato della sparatoria che sabato mattina ha portato alla morte dell'ex presidente democratica della Camera del Minnesota Melissa Hortman e di suo marito Mark, e al ferimento del senatore statale dem John Hoffman e di sua moglie Yvette. 🔗 Leggi su Fanpage.it

