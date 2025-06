Arrestato Vance Luther Boelter il killer della deputata democratica Usa Melissa Hortman

In un'operazione senza precedenti in Minnesota, le forze speciali hanno arrestato Vance Luther Boelter, il crudele assassino della deputata democratica Melissa Hortman. L’uomo, noto per le sue posizioni ultracattoliche e antiaborto, ha seminato il terrore uccidendo Hortman e suo marito, ferendo il senatore John Hoffman e sua moglie. La giustizia ha finalmente clamorosamente prevalso, segnando un importante passo avanti contro la violenza politica.

Blitz delle forze speciali in Minnesota: braccato l'ultracattolico antiaborto che ha ucciso Hortman e suo marito e ferito il senatore John Hoffman e sua moglie.

