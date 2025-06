Arrestato Vance Boelter | sospettato degli attacchi mortali in Minnesota

Dopo due intensi giorni di caccia all’uomo, Vance Boelter è stato arrestato in Minnesota, sospettato di aver orchestrato un grave attacco armato contro figure politiche, che ha portato alla tragica perdita della deputata Melissa Hortman e di suo marito. Questo episodio scuote la sicurezza pubblica e solleva interrogativi sulle misure di tutela dei rappresentanti eletti. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Due giorni di caccia all'uomo dopo l'uccisione della deputata Melissa Hortman. Vance Boelter, sospettato di essere l'autore di un violento attacco armato in Minnesota, è stato arrestato dopo due giorni di ricerche, come riportato dal New York Times citando fonti ufficiali. Un attacco mirato a esponenti politici. L'uomo è accusato di aver ucciso la deputata statale Melissa Hortman e il marito, e di aver ferito gravemente il senatore John Hoffman e sua moglie. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un atto deliberato, le cui motivazioni restano ancora da chiarire.

