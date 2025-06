Arrestato Vance Boelter il killer di Minneapolis | Aveva una lista di 70 politici da colpire

L’arresto di Vance Boelter, il pericoloso killer di Minneapolis, segna la fine di un’oscura caccia durata due giorni. Con una lista di 70 politici nel mirino, l’uomo di 57 anni ha seminato terrore e svelato un piano inquietante. La sua cattura mette in luce ancora una volta la fragilità della sicurezza politica e l’urgenza di risposte concrete. Ma cosa si cela dietro questa drammatica vicenda?

Minneapolis, 16 giugno 2025 – È stato arrestato una serratissima caccia all'uomo il 57enne Vance Luther Boelter, il killer di Minneapolis che per due giorni e due notti ha avuto l’Fbi alle calcagna. È accusato di aver ucciso la parlamentare democratica Melissa Hortman – deputata della Camera dei Rappresentanti del Minnesota – e di suo marito, oltre di aver ferito gravemente un altro deputato della periferia di Minneapolis, John Hoffman, e la moglie. Si è finto poliziotto e ha sparato a sangue freddo. Una tragedia che ha choccato il Paese, avvenuta sabato mattina. L'Fbi aveva offerto una ricompensa fino a 50. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arrestato Vance Boelter, il killer di Minneapolis: “Aveva una lista di 70 politici da colpire”

In questa notizia si parla di: minneapolis - boelter - killer - arrestato

Chi è Vance Luther Boelter, il killer in fuga a Minneapolis - Una tragica escalation di violenza scuote Minneapolis, con il killer in fuga identificato in Vance Luther Boelter.

#StatiUniti Arrestato Vance Boelter, sospettato di aver ucciso l'ex presidente dem della Camera Melissa Hortman e il marito Mark, nella loro casa a Minneapolis. L'uomo è anche accusato di aver ferito il senatore dem John Hoffman e la moglie Yvette, a 15 k Vai su X

È stato arrestato Vance Luther Boelter, l'uomo sospettato degli attacchi in Minnesota in cui sono stati uccisi una parlamentare dello stato del Minnesota e di aver sparato a un senatore, entrambi democratici. La caccia all'uomo è durata due giorni. L'ex presiden Vai su Facebook

Arrestato Vance Boelter, il killer di Minneapolis accusato di aver ucciso la deputata Melissa Hortman e il marito; Arrestato Vance Boelter, 57 anni: è il presunto killer di Minneapolis; Arrestato Vance Luther Boelter, il killer della deputata democratica Usa Melissa Hortman.

Minneapolis, arrestato Vance Boelter: il killer della parlamentare Melissa Hortman - Arrestato Vance Boelter, l'uomo sospettato di aver sparato e ucciso a Minneapolis Melissa Hortman, parlamentare del Minnsesota. lapresse.it scrive