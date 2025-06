Arrestato un 47enne con mandato di cattura internazionale

Un'operazione lampo dei carabinieri di San Giorgio di Piano ha portato all’arresto di un 47enne con mandato di cattura internazionale. L’uomo, di origine straniera, era ricercato dal Perù per una condanna di quattro anni per ricettazione. Un intervento che dimostra ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nel garantire giustizia e sicurezza. La sua cattura rappresenta un passo importante nella lotta contro la criminalità organizzata a livello globale.

Un 47enne di origine straniera è stato arrestato dai carabinieri di San Giorgio di Piano perché destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso dall'autorità giudiziaria del Perù. L'uomo risulta infatti condannato, con una pena di quattro anni da scontare per il reato di ricettazione.

Arrestato 47enne sannita per gravi atti persecutori - Un 47enne di Benevento è stato arrestato dalla Polizia di Stato per gravi atti persecutori. L’operazione, avvenuta lunedì 12 maggio, ha messo in luce la pericolosità dell'individuo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati contro la persona e in materia di stupefacenti.

