Arrestato un 33enne del posto e denunciato un 29enne di origine egiziane

Nelle scorse ore, un blitz dei Carabinieri di Fiuggi ha portato all’arresto di un 33enne locale e alla denuncia di un 29enne di origini egiziane, entrambi coinvolti in un’operazione antidroga. Le indagini hanno svelato un via vai sospetto che ha portato alla scoperta di attività illecite nel cuore della cittadina ciociara, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno e garantire la sicurezza dei cittadini. Un passo importante verso una comunità più sicura.

