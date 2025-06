Arrestato pusher aveva in casa oltre 13mila euro in contanti e 15 dosi di droga

In un'operazione di prevenzione, i carabinieri di Perugia hanno smascherato un pusher albano di 28 anni, incensurato e senza fissa dimora, sorpreso mentre cedeva droga nella via Pievaiola. La sua abitazione nascondeva oltre 13mila euro in contanti e 15 dosi di cocaina, segno evidente di un'attività illecita. Un intervento che mette in luce quanto sia importante la presenza delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza della comunità .

Perugia, 16 giugno 2025 - Un pusher di 28 anni, albanese senza fissa dimora e incensurato, è stato arrestato a Perugia per spaccio di droga. Il fatto è avvenuto in via Pievaiola, a Perugia, nel corso di un controllo del territorio.  I militari, durante un'operazione di prevenzione, hanno notato il giovane mentre cedeva una dose di cocaina a un altro individuo. Entrambi sono stati subito fermati. L’arrestato aveva con sé una seconda dose di cocaina nascosta nei pantaloni. La perquisizione successiva, svolta nel luogo dove l’uomo era domiciliato, ha portato al sequestro di altre 15 dosi di cocaina per un peso totale di 13 grammi, oltre a 13. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arrestato pusher, aveva in casa oltre 13mila euro in contanti e 15 dosi di droga

In questa notizia si parla di: arrestato - pusher - aveva - droga

Trastevere, arrestato il pusher col pos: faceva pagare la droga con la carta di credito - A Trastevere, la polizia di Roma ha arrestato un 26enne pusher che sorprende per il suo metodo innovativo: invece di gestire contanti, accettava pagamenti con carta di credito per la droga.

In bici sulla ciclabile per vendere droga, pusher ciclista arrestato a Domodossola Aveva con sé 250 grammi di hashish, di cui una buona parte già suddivisa in dosi. Alla vista dei carabinieri ha tentato di fuggire con la sua mountain bike Da @verbanonews Vai su Facebook

I Carabinieri catturano uno spacciatore nei boschi di Sumirago: aveva nello zaino droga e contanti #in evidenza Vai su X

Arrestato pusher, aveva in casa oltre 13mila euro in contanti e 15 dosi di droga; Viola i domiciliari per spacciare e nasconde la droga dietro una statua religiosa: arrestato; Bologna, giro di spaccio tra biciclette e call center: arrestati due pusher, uno aveva la droga in bocca.

Picanello, spaccia in strada: arrestato 39enne ai domiciliari – VIDEO - CATANIA – La Polizia di Stato ha arrestato un trentanovenne catanese per spaccio di stupefacenti ed evasione. livesicilia.it scrive

La coca dietro l'altarino: 39enne arrestato per spaccio ed evasione - L'uomo doveva trovarsi ai domiciliari, invece è stato trovato in strada con un cliente. Secondo rainews.it