arrestato in minnesota il killer della deputata democratica melissa hortman

È stato arrestato Vance Luther Boelter, il killer che aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver ucciso la deputata del parlamento del Minnesota Melissa Hortman e il marito e aver ferito il senatore John Hoffman e sua moglie. La caccia all'uomo è durata due giorni: gli agenti di polizia che lo stavano cercando lo hanno trovato nei boschi vicino a Green Isle, cittadina a sud-ovest di Minneapolis, dove viveva con la moglie e i figli. L'Fbi aveva offerto una ricompensa di 50 mila dollari a chi fosse stato in grado di fornire informazioni utili per arrestarlo. Secondo la polizia Boelter ha agito per motivi politici.