Arrestato cittadino ucraino | feriti due carabinieri

Un episodio di tensione e coraggio si è consumato a San Nazzaro, dove i carabinieri sono intervenuti prontamente dopo una segnalazione. La scena ha richiesto il massimo della professionalità e coraggio: un cittadino ucraino è stato arrestato, mentre due militari sono rimasti feriti nello svolgimento del loro dovere. Un intervento che mette in evidenza il valore e l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza di tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti I militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento sono intervenuti con prontezza ed efficacia in San Nazzaro, lungo la Strada Provinciale 26, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa per un uomo riverso a terra. Giunti immediatamente sul posto, insieme al personale sanitario del 118 già presente, i militari si sono trovati di fronte un cittadino ucraino di 31 anni, in evidente stato di ubriachezza. Alla vista della pattuglia, l’uomo, dapprima ha rifiutato di fornire le sue generalità e, successivamente, si è dato alla fuga senza alcun apparente motivo, lanciandosi nelle campagne circostanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it