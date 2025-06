Arrampicata sportiva grande successo per la 3ª Coppa Italia Lead all’Orobia di Curno

L’entusiasmo è alle stelle all’Orobia Climbing di Curno, dove si è appena conclusa la terza tappa del circuito di Coppa Italia Lead 2025, attirando appassionati e atleti da tutta Italia. Le gare di arrampicata sportiva hanno regalato emozioni intense e momenti indimenticabili. Segui le nostre dirette e approfondimenti su Sportface Tv, e non perdere l’occasione di vivere ogni istante di questa spettacolare competizione!

Si è tenuta all'Orobia Climbing di Curno (BG), Sabato 14 e Domenica 15 Giugno, la terza tappa del circuito di Coppa Italia Lead 2025. RIVIVI LE EMOZIONI DELL'EVENTO SU SPORTFACE TV.

Primo Campionato Italiano Giovanile 2025 con le squadre e le cat. u13 e u15. È un momento straordinario per l’arrampicata sportiva lombarda: il medagliere regionale si arricchisce oggi con ben 11 ori 4 argento e 1 bronzo e un 3 posto per la squadra femmini Vai su Facebook

3ª Coppa Italia Lead: video dimostrazione vie e programma del 14 e 15 Giugno all'Orobia di Curno; Grande successo per la prima tappa del Belay Experience Tour; EYCh Day 1: 8 Azzurri in semifinale agli Eruopei Giovanili Boulder in corso a Curno.

A Bergamo le finali del campionato italiano giovanile di arrampicata sportiva - Dal 2 al 4 giugno alla palestra Orobia Climbing si disputeranno le finali del campionato italiano giovanile di arrampicata sportiva, sport appena entrato nel circuito olimpico. Da bergamonews.it