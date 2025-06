Arnaldi | Rodaggio al Queen' s e poi Wimbledon Contro Djokovic ero teso poi

Arnaldi, il talento ligure, si prepara con determinazione al Queen’s e a Wimbledon, dove ha già sconfitto Djokovic. Dopo una tensione iniziale, confida: "Sono più preparato rispetto allo scorso anno. Rune sarà alla prima partita sull’erba, io invece no: devo trasformarlo in un vantaggio." La sua grinta promette emozioni da non perdere, e il suo percorso è solo all’inizio.

Il ligure, che ha battuto Djokovic, è l'unico italiano al Queen's: "Sono più preparato rispetto allo scorso anno. Rune sarà alla prima partita sull'erba, io invece no: devo trasformarlo in un vantaggio".

