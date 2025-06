Arnaldi dà forfait | problema a una caviglia Il Queen' s resta senza italiani

L’azzurro Arnaldi D224 forfait: un vero peccato per il torneo sull’erba che precede Wimbledon. La sua assenza contro Rune lascia il pubblico e gli addetti ai lavori delusi, ma la salute viene prima di tutto. Speriamo in un rapido recupero per rivederlo presto in campo, portando l’orgoglio italiano nel circuito internazionale. La sua determinazione resta immutata: il tennis italiano ha bisogno della sua grinta e talento.

L'azzurro doveva affrontare Rune nel torneo sull'erba che precede Wimbledon, ma è costretto a rinunciare per un infortunio in allenamento.

LIVE Arnaldi-Rune, ATP Queen’s 2025 in DIRETTA: forfait di Matteo che non giocherà il match di primo turno - Purtroppo, un'improvvisa assenza scuote il torneo di Queen’s 2025: Matteo Arnaldi si ritira a pochi minuti dall'inizio del match contro Holger Rune, lasciando i tifosi del tennis senza il suo talento in campo.

Cazaux si fa male in modo dolorosissimo contro Arnaldi a Barcellona: la sua caviglia è un pallone - Il tennista francese ha riportato un bruttissimo infortunio alla caviglia durante il match con Arnaldi nel torneo di Barcellona. fanpage.it scrive

