Armiamoci pure ma poi chi parte? l' Esercito non è sufficiente in caso di crisi ma gli italiani non accettano nessun coinvolgimento diretto

Armarsi è un passo importante, ma non basta: in Italia, solo 22 cittadini su 100 sarebbero pronti a combattere per la Patria. In un’epoca attraversata da tensioni crescenti e crisi globali, si rafforza il timore che le sorti del mondo siano nelle mani di pochi, mentre la maggior parte dei cittadini preferisce mantenere la propria posizione di neutralità o isolamento. Ma quali sono le vere sfide che ci attendono?

In Italia solo 22 cittadini su 100 sarebbero disponibili a combattere per la Patria In un momento storico in cui la parola guerra vola di bocca in bocca e viene continuamente suffragata da eventi sempre più drammatici, si conferma un teorema, altrettanto drammatico, che le sorti del mondo son. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Armiamoci pure ma poi chi parte?", l'Esercito non è sufficiente in caso di crisi, ma gli italiani non accettano nessun coinvolgimento diretto

In questa notizia si parla di: armiamoci - pure - esercito - sufficiente

Armiamoci pure ma poi chi parte?, l'Esercito non è sufficiente in caso di crisi, ma gli italiani non accettano nessun coinvolgimento diretto.

Armiamoci e partite! 1971 - All'inizio della Grande Guerra, Franco e Ciccio, due emigranti italiani, vengono arruolati nell'esercito francese. Secondo movieplayer.it