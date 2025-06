Arezzo ospita la 11ª Coppa dei Campioni AIA | in campo dodici sezioni arbitrali dal 20 al 22 giugno

Arezzo si trasforma nel cuore pulsante del calcio arbitrale italiano, accogliendo con entusiasmo l’undicesima edizione della Coppa dei Campioni AIA. Dal 20 al 22 giugno, dodici sezioni si sfideranno in un torneo che unisce sport, passione e spirito di squadra. Con oltre 300 partecipanti, questa manifestazione promette di essere ancora più coinvolgente e indimenticabile. Un evento che celebra l’eccellenza e l’amicizia tra arbitri, pronti a scrivere un nuovo capitolo della storia...

Tutto pronto ad Arezzo per l’undicesima edizione della Coppa dei Campioni AIA, il torneo nazionale di calcio a 5 riservato agli arbitri italiani, organizzato dall’ Associazione Italiana Arbitri. Da giovedì 20 a sabato 22 giugno, dodici sezioni AIA si sfideranno in un intenso weekend di sport, amicizia e condivisione. Anche quest’anno si registra un nuovo record di partecipazione: oltre 300 associati, tra arbitri, assistenti e osservatori provenienti da ogni angolo d’Italia – dalle sezioni di Abbiategrasso, Albano Laziale, Bologna, Cagliari, Firenze, Frosinone, Lecce, Modena, Palermo, Pisa, Torino e Voghera – raggiungeranno la città toscana per contendersi il titolo di Campioni d’Italia AIA. 🔗 Leggi su Lortica.it