Arezzo 2025 | export in volata gioielleria in frenata e scenari ancora incerti

Arezzo nel 2025 si presenta tra luci e ombre, con il settore della gioielleria in frenata e scenari ancora incerti. La Giornata dell’Economia, ospitata alla Borsa Merci e organizzata dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena con la collaborazione di Banca d’Italia, ha messo in evidenza le sfide e le opportunità di un mercato globale complesso. Vediamo cosa riserva il futuro per questo settore strategico e quali strategie adottare per affrontare le difficoltà .

La Borsa Merci di Arezzo ha ospitato la Giornata?dell’Economia 2025, organizzata dalla Camera di Commercio Arezzo?Siena con la collaborazione della Banca?d’Italia. I tecnici dell’istituto centrale e i vertici camerali hanno presentato un quadro a luci e ombre. Scenario globale – Secondo le previsioni Prometeia illustrate dal presidente camerale Massimo?Guasconi, le tensioni protezionistiche USA e la dipendenza cinese dall’export mantengono alta l’incertezza. In Europa gli investimenti in infrastrutture e difesa sosterranno la crescita, ma i dazi restano un rischio. Toscana e provincia di Arezzo – Il valore aggiunto aretino supererĂ 11?miliardi di euro a fine?2024 (+0,8%) e dovrebbe salire dello 0,6?% nel 2025. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo 2025: export in volata, gioielleria in frenata e scenari ancora incerti

In questa notizia si parla di: arezzo - export - volata - gioielleria

Economia, Arezzo torna a correre: +250 milioni di export in 9 mesi, un terzo della Toscana - Nel complesso, l’oreficeria made in Arezzo guadagna in nove mesi 93 milioni di export rispetto al 2016, la pelletteria di Prada & C. Segnala lanazione.it

Bene l’export della gioielleria - Arezzo si conferma hub strategico, nonostante una diminuzione dell'export del 4,4% nel 2023. Riporta lanazione.it