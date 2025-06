area smaltimento rifiuti incendio alla recter fumo nero e paura

Un’incendio di vaste proporzioni si è propagato ieri pomeriggio nella discarica di Recter Srl ad Imola, sollevando una gigantesca colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. La nube tossica ha scandito il cielo, generando timori e preoccupazioni tra i residenti. Sul posto, un imponente intervento di vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari per contenere il disastro e tutelare la comunità. Per affrontare questa emergenza, è stato necessario un intervento tempestivo e coordinato che ancora oggi…

Un’alta colonna di fumo nero, visibile dall’autostrada e fino a San Lazzaro, si è alzata ieri all’altezza di Imola. Erano circa le 18. Un grosso incendio si è sviluppato nella discarica dove ha sede la ditta Recter Srl, in zona industriale, vicino a via Lasie. Sul posto i vigili del fuoco, i Carabinieri, la Protezione Civile, le autorità competenti, oltre ai dipendenti dell’azienda stessa. Non c’è stato alcun ferito, ma per spengere l’incendio – che non ha valicato i confini dell’azienda – ci sono volute alcune ore: a bruciare montagne di vari materiali, come plastiche e legno. La Recter è un’azienda che si occupa del recupero di rifiuti speciali non pericolosi "con l’obiettivo di dare loro una ’nuova vita’ – si legge sul sito – attraverso un successivo riutilizzo, consentendo di minimizzare lo sfruttamento di risorse naturali e le quantità di rifiuti da smaltire". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it