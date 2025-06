Ardea l’avvocato Cantore al fianco della vedova del benzinaio ucciso

Ardea piange una perdita drammatica e si stringe al dolore di Rita Rahman, vedova del benzinaio ucciso nel suo posto di lavoro. Per questa difficile battaglia legale, l’avvocato Alessandra Cantore si distingue come un faro di speranza e competenza, offrendo sostegno concreto in un momento così delicato. La scelta di Cantore rappresenta un gesto di vicinanza e determinazione, che rafforza il legame tra giustizia e comunità , e segna un passo importante verso la verità .

Ardea – SarĂ l’avvocato Alessandra Cantore a rappresentare Rita Rahman, la vedova del benzinaio brutalmente assassinato mentre era al lavoro in un distributore della frazione di Tor San Lorenzo, ad Ardea. Una scelta che unisce cuore e razionalitĂ : Cantore, piĂą volte assessore del Comune e stimata professionista in ambito legale, è stata chiamata a seguire una vicenda tanto delicata quanto dolorosa, che ha scosso l’intera comunitĂ . Una famiglia integrata e rispettata. Rita Rahman, cittadina italiana da anni insieme al marito e ai figli, non ha mai avuto contatti problematici con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

