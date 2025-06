Arcidiocesi di Salerno nuovo giro di nomine del Vescovo Bellandi | cambiano circa 35 parroci

L'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno si prepara a un nuovo capitolo di cambiamenti significativi, con circa 35 parroci coinvolti in trasferimenti e novità. Questa riorganizzazione, approvata di recente, promette di rafforzare le comunità locali e di aprire nuove prospettive di spiritualità e servizio. La maggior parte di queste mosse entrerà in vigore da settembre, segnando un nuovo inizio per molti fedeli e sacerdoti, pronti a scrivere insieme il futuro della diocesi.

L’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno ha ratificato la lista, non ancora completa, dei trasferimenti eo cambiamenti che quest’anno coinvolgeranno circa 35 sacerdoti e relative comunità. La maggior parte di essi saranno operativi dal prossimo settembre, mentre alcuni avverranno già nel. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Arcidiocesi di Salerno, nuovo giro di nomine del Vescovo Bellandi: cambiano circa 35 parroci

