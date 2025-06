archipainting | tra forma e visione | milano accoglie le visioni architettoniche di michele omiccioli

archipainting tra forma e visione Milano accoglie le visioni architettoniche di Michele Omiccioli. L'esposizione, in programma dal 2 al 18 aprile 2025 presso lo spazio TheWarehouse in via Settala 41, invita il pubblico a scoprire un universo dove realtà e immaginazione si fondono in opere suggestive e innovative. La mostra rappresenta un viaggio tra arte e architettura, un'occasione unica per esplorare i confini della creatività visiva.

