ArcelorMittal i lavoratori ricevuti dal Vescovo Aiello | Serve un' assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni

Un incontro tra i lavoratori di ArcelorMittal e il Vescovo Aiello mette in luce la necessità di un’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni. In un momento di crisi che minaccia il futuro dello stabilimento irpino, questa visita rappresenta un segnale di speranza e dialogo. È fondamentale ora che le autorità ascoltino e agiscano per garantire un futuro stabile e sostenibile per tutti i coinvolti.

Avellino – Si è svolto questa mattina, presso il Polo Giovani di Avellino, un incontro tra una delegazione di lavoratori della ArcelorMittal e il Vescovo di Avellino, Arturo Aiello. L'appuntamento si inserisce nel contesto della grave crisi che sta investendo lo stabilimento irpino, a seguito.

