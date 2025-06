Arbusti e ramaglie transennati e abbandonati in via Settefontane da una settimana

Da una settimana, arbusti e ramaglie transennati e abbandonati in via Settefontane minacciano il decoro e la sicurezza della zona. Una lettrice ha segnalato questa situazione, chiedendo un intervento rapido. È fondamentale mantenere il nostro quartiere pulito e ordinato: segnali come questi ci aiutano a preservare il decoro urbano. Potete anche voi contribuire segnalando eventuali criticità al nostro servizio.

In via Settefontane, a ridosso del muro dell'ex fiera, giacciono ormai da una settimana gli sfalci effettuati su arbusti e, più in generale, ramaglie. Abbandonati, secondo una lettrice, da almeno una settimana. "Potete segnalare?". Detto, fatto. . 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - "Arbusti e ramaglie transennati e abbandonati in via Settefontane da una settimana"

In questa notizia si parla di: settimana - arbusti - ramaglie - abbandonati

Arbusti e ramaglie transennati e abbandonati in via Settefontane da una settimana; A Mondello e Sferracavallo postazioni Rap per la raccolta gratuita delle ramaglie; Rami e sterpaglie abbandonati in strada, la RAP mette a disposizione una postazione mobile.

Lo straziante salvataggio di due cani abbandonati su una barca per oltre una settimana - Non si conosce l’identità di chi li abbia abbandonati lì su quella imbarcazione né se quei due cani avessero o meno un proprietario. Segnala greenme.it