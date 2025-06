Arbitro pestato a sangue e rapinato da papà ultras

Un episodio sconcertante scuote il calcio giovanile: un arbitro di soli 19 anni è stato pestato a sangue e rapinato da un ultras, il padre di un giocatore della Vis Pesaro. La vicenda, avvenuta al termine di una partita under 12 ad Arezzo, si aggrava con nuove indagini e accuse. La gravità dei fatti solleva importanti interrogativi sulla sicurezza negli eventi sportivi e sull’influenza delle tifoserie. Ecco i dettagli che stanno facendo discutere l’intera comunità.

Si aggrava la posizione del 45enne, padre di un giocatore della Vis Pesaro, che domenica 8 giugno ha aggredito un arbitro 19enne al termine di una partita under 12 allo stadio comunale di Arezzo tra la formazione locale e quella marchigiana. L’uomo, già indagato per lesioni aggravate e sequestro di persona, potrebbe dover rispondere anche di rapina. Nel corso di una perquisizione nella casa del 45enne, a Pesaro, i carabinieri hanno trovato due orologi appartenenti al giovane direttore di gara, probabilmente sottratti mentre era tramortito dalle botte. Trovate anche le chiavi dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arbitro pestato a sangue e rapinato da papà ultras

In questa notizia si parla di: arbitro - pestato - sangue - rapinato

Rigore: pestato l’arbitro di 18 anni. Botte e sediate da un genitore. Ferite gravi, finisce in ospedale - Un episodio di violenza sconvolge lo sport e scuote la comunità: un arbitro di appena 18 anni, alla sua prima esperienza in una partita Under 13, viene brutalmente pestato da un genitore infuriato dopo una decisione contestata.

Arbitro pestato a sangue e rapinato da papà ultras.

Arbitro pestato a sangue e rapinato da papà ultras - Si aggrava la posizione del 45enne, padre di un giocatore della Vis Pesaro, che domenica 8 giugno ha aggredito ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it