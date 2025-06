Arbitro Al Ain Juve designazione tutta al femminile per la gara d’esordio dei bianconeri | chi dirigerà l’incontro

Un tocco di innovazione e inclusività in un evento di grande rilievo: per la prima volta, l'arbitraggio di Juventus-Al Ain sarà affidato a una squadra tutta al femminile. Un passo avanti verso l'uguaglianza nel mondo del calcio, che sottolinea l'importanza di valorizzare le competenze e il talento femminile. Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, scopriamo chi sarà protagonista di questa storica designazione.

Arbitro Al Ain Juve, designazione tutta al femminile per la gara d'esordio dei bianconeri: chi dirige l'incontro valevole per la prima giornata dei gironi. Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno la Juventus farà il suo esordio al Mondiale per Club nella prima sfida del girone contro l' Al Ain. Sono stati resi noti gli arbitri di questo match. Designazione tutta al femminile per questa partita: arbitrerà l'incontro Tori Penso (Stati Uniti), coadiuvata dai due assistenti Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt (Stati Uniti). Fischio d'inizio alle ore 3.00 italiane.

