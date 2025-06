Appunti per un’epica nostra | lo spettacolo itinerante tra i Monti Lepini

Appunti per un’epica nostra, uno spettacolo itinerante tra i suggestivi Monti Lepini, invita a riscoprire le radici profonde di un territorio ricco di storia e tradizioni. Tra paesaggi ancestrali e storie di genti coraggiose, si intrecciano narrazioni che testimoniano un’epica condivisa, fatta di memorie e valori tramandati nel tempo. Per rispondere a questo interrogativo nasce la performance teatrale “Appunti per...

In un territorio così antico come la provincia pontina e in particolare i Monti Lepini che in gran parte la riguardano, è possibile scorgere un’epica che accumuni luoghi, genti, momenti storici, tradizioni? Per rispondere a questo interrogativo nasce la performance teatrale “Appunti per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Appunti per un’epica nostra: lo spettacolo itinerante tra i Monti Lepini

In questa notizia si parla di: appunti - epica - monti - lepini

Appunti per un’epica nostra: lo spettacolo itinerante tra i Monti Lepini; Al via “Appunti per un’epica nostra”, in programma spettacoli in dieci Comuni lepini.

Monti Lepini, sentieri affollati e divieti con poco senso - Così, nell’Ottocento, descriveva il fascino dei Monti Lepini il tedesco Ferdinand Gregorovius, innamorato di Roma e del Lazio. Secondo montagna.tv

Monti Lepini, torna l’allarme cinipide del castagno - La XVIII Comunità Montana dei Monti Lepini, assessore all’agricoltura Stefano Salvitti e il Presidente ... Da ilquotidianodellazio.it