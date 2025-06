Approvato il piano di emergenza per la diga di Alanno Imprudente | Una garanzia per la sicurezza dei cittadini

Un passo decisivo verso la tutela della comunità: è stato approvato il piano di emergenza per la diga di Alanno, un documento fondamentale che garantisce una risposta tempestiva e coordinata in caso di allerta. Questa strategia rappresenta una vera e propria garanzia di sicurezza per i cittadini, rafforzando la prevenzione e la gestione delle emergenze. La collaborazione tra enti e cittadini è ora più forte che mai, per affrontare ogni eventualità con serenità e responsabilità.

Approvato il piano di emergenza della diga di Alanno con cui si pianificano a livello comunale e intercomunale le azioni di protezione civile in caso di allerta e in particolare in caso di piene che senza interventi mirati e coordinati, potrebbero portare persino (ipoteticamente) al collasso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Approvato il piano di emergenza per la diga di Alanno, Imprudente: "Una garanzia per la sicurezza dei cittadini"

In questa notizia si parla di: approvato - piano - emergenza - diga

Approvato in via definitiva il nuovo Piano regolatore di Cefalù - È stato approvato in via definitiva il nuovo piano regolatore di Cefalù, un traguardo atteso da anni.

In Sardegna, le leggi non si calano dall’alto. Si scrivono tenendo conto della nostra storia, della nostra società, del nostro modo di vivere, del nostro diritto all’autonomia. È con questo spirito che abbiamo approvato la legge regionale “Salva Casa”. Non una se Vai su Facebook

Protezione Civile: approvato piano emergenza diga di Alanno; Approvato il piano di emergenza per la diga di Alanno, Imprudente: Una garanzia per la sicurezza dei cittadini; Nelle dighe della provincia di Sondrio mancano i piani di emergenza.

Protezione Civile: approvato piano emergenza diga di Alanno - Il vicepresidente vicario della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, in qualità di Autorità regionale di Protezione Civile, ha firmato il Decreto riguardante il Piano di emergenza (Ped) della diga di ... Scrive msn.com

PROTEZIONE CIVILE: APPROVATO IL PIANO DI EMERGENZA DELLA DIGA DI ALANNO - L’AQUILA – Il vicepresidente vicario della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, in qualità di Autorità regionale di Protezione Civile, ha firmato il Decreto riguardante il Piano di emergenza (PED) de ... Secondo abruzzoweb.it